Napoli, c’è un merito di Aurelio De Laurentiis sulla ripartenza della Serie A

Aurelio De Laurentiis fa da paciere. Chi l’avrebbe mai detto? Il presidente è rimasto sempre fermo nelle sue convinzioni: bisogna far ripartire il calcio, completando tutte le competizioni, farlo appena possibile, ma solo quando consentito. Il patron azzurro ha osservato da vicino tutta la situazione fornendo a più riprese il suo contributo per superare gli ostacoli burocratici e agevolare la ripartenza della Serie A.

Se il calcio tornerà a dilettare gli italiani, una parte di merito è anche di Aurelio De Laurentiis, che ha dato una lezione a tutti con il suo comportamento. Non ha rilasciato una sola intervista in questi mesi, non ha messo pressione a nessuno, ma ha lavorato in modo sottile con i vertici del Movimento 5 Stelle. Non ha attaccato Vincenzo Spadafora, ma ha persuaso il Ministro ad avere una posizione meno netta, aiutandolo a riconciliarsi con l’ambiente calcistico. Una condotta furba e silenziosa che ha ottenuto i giusti risultati.