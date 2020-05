Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli non vuole spendere 38 milioni per Milot Rashica

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta valutando ancora diversi calciatori al fine di consegnare a Gennaro Gattuso un organico sempre più competitivo per la prossima stagione. Nel mirino del dirigente azzurro è finito dunque anche Milot Rashica del Werder Brema, un obiettivo importante per sostituire José Callejon in scadenza di contratto. Il club partenopeo lo segue già da quando giocava nell’Albania del 2016, ma il calciatore poi decise di rappresentare il Kosovo, il suo Paese di origine.

I tedeschi negano di aver ricevuto offerte, ma il Napoli lavora da tempo per aprire la porta della trattativa. La valutazione di base è nel valore della clausola rescissoria: 38 milioni di Euro. Bisogna far calare le pretese approfittando anche della volontà del giocatore di cambiare aria e approdare in Serie A per provare la svolta. I numeri di Milot Rashica, comunque, sono importanti: 10 goal e 6 assist per lui. Sarebbe un ottimo innesto per Gennaro Gattuso.