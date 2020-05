Calciomercato Napoli: a breve i rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski, mentre si spera per José Callejon

La settimana prossima dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Mancano da definire aspetti: gli stipendi congelati e la questione delle ripercussioni legali relative all’ammutinamento di novembre. L’accordo sul contratto già c’è: biennale a 4 milioni di Euroa stagione più bonus di 200.000 Euro per obiettivi personali e 300.000 per la qualificazione in Champions League, con premio alla firma di 2,5 milioni di Euro. Meno possibilità di rinnovo per José Callejon, che comunque parlerà a breve con Aurelio De Laurentiis.

Nel frattempo, anche Piotr Zielinski si avvicina al prolungamento del contratto, che attualmente ha una scadenza fissata al 30 giugno 2021. Il Napoli ha accelerato nelle ultime settimane per scongiurare l’inserimento del Liverpool. Per il polacco è pronto un nuovo contratto fino al 2025: con i bonus l’inaggio supererà quota 4 milioni di Euro a stagione. La bozza è stata inviata all’agente del centrocampista, che raggiungerà l’Italia appena gli sarà consentito di viaggiare dopo il lockdown.