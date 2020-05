Calciomercato Napoli, l’Inter vuole proporre a Edinson Cavani 7 milioni di ingaggio

Edinson Cavani sempre più vicino all’Inter. L’ex Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Paris Saint-Germain. Per aggiudicarselo i nerazzurri dovranno pensare solo all’ingaggio. L’Inter sta lavorando dunque per capire come accontentare l’attaccante, che chiede uno stipendio in linea con quanto percepisce in Francia, cioè circa 10 milioni di Euro netti a stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono arrivare a tanto.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’idea dell’Inter è di offrire all’uruguayano un biennale a circa 7 milioni a stagione, non di più. Una proposta importante, anche per l’attaccante che potrà infatti usufruire del nuovo regime fiscale agevolato per atleti stranieri che si trasferiscono in Italia. Per il club nerazzurro si tratterebbe di un possibile investimento non da poco. L’Inter ritiene il “Matador” l’attaccante ideale per aggiungere qualità ed esperienza in rosa, soprattutto considerando il rapporto qualità/prezzo. A Napoli, però, in molti pensano che quest’estate ci siano i presupposti per un ritorno di Edinson Cavani in azzurro.