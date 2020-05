Napoli: Kostas Manolas è indisponibile, ma la formazione è pronta

Kostas Manolas non ci sarà nel primo match ufficiale del Napoli contro l’Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il centrale greco, fermo per una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra, dovrà stare fermo almeno fino al 20 di giugno. Tornerà per inizio luglio, ma nel frattempo dovrebbe esserci Kalidou Koulibaly.

Tra i pali il titolare sarà ancora David Ospina. Alex Meret continua invece a lavorare per affinare la qualità nel palleggio: non è da escludere che Gennaro Gattuso gli dia comunque un po’ di spazio considerando i tanti impegni ravvicinati. Il centrocampo si baserà sul trittico consolidato composto da Diego Demme con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski ai lati. Alle loro spalle Stanislav Lobotka, Allan ed Eljif Elmas che il mister azzurro potrebbe utilizzare anche in qualità di vice di Lorenzo Insigne, come già successo. In attacco spazio al capitano, a Dries Mertens e a José Callejon, alle ultime apparizioni all’ombra del Vesuvio.