Sebino Nela elogia il Napoli: “Bologna? Quando ottieni i 3 punti hai fatto il tuo”

Sebino Nela, ex difensore di Genoa, Napoli e Roma, ha parlato degli azzurri nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 21, soffermandosi sulla vittoria ottenuta sul difficile campo del Bologna. “Negli ultimi anni i campionati, anche i nove consecutivi vinti dalla Juventus, sono stati assegnati alle squadre che hanno sempre saputo distinguersi con chi in queste stagioni ha raggiunto il secondo posto come Napoli, Roma o Inter. Quando i bianconeri hanno vinto partite anche per 1-0 contro Bologna, Sampdoria o Sassuolo sono stati elogiati”.

“Se il Napoli ieri avesse ottenuto il successo giocando bene anche solo 20′ invece che 70′ sarebbe stata la stessa cosa. Quando ottieni i 3 punti hai fatto il tuo, poi dalle prossime si può anche pensare a giocare meglio. Queste sono le partite da vincere se vuoi essere competitivo per traguardi importanti”, ha aggiunto Sebino Nela, che crede molto nelle potenzialità della squadra di Gennaro Gattuso.