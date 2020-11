GAZZETTA – “Ruggiti scudetto”: occhio anche a Roma e a Napoli

“Ruggiti scudetto”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan nell’edizione odierna. Nonostante il pari contro il Verona, la squadra di Stefano Pioli è a +8 rispetto all’anno scorso. C’è spazio anche per le spinose vicende riguardanti il campionato italiano nel taglio laterale: “Lo scandalo”. L’indagine da parte della Procura Federale della FIGC. Sequestrati 95 tamponi alla Lazio per le controanalisi. Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio laterale con il titolo seguente: “L’anno nero di Dybala e manca un play. L’incompiuta di Pirlo”. L’addio di Maurizio Sarri ha portato ad una rivoluzione che però stenta a decollare con il club che non riesce, per il momento, ad ottenere i risultati auspicati.

“La difesa, Hakimi e scarso cinismo. I rebus di Conte” è invece il titolo sull’Inter. Le assenze di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono costate care ad un reparto che era molto collaudato. Il marocchino deve ancora ambientarsi ed ha fatto vedere solo a sprazzi il suo talento, davanti si spreca molto. Infine, “Così Gattuso e Fonseca sfrecciano sull’autostrada del gol”. Dedica agli azzurri e ai giallorossi nella parte bassa del giornale. I due club sono in attesa delle sentenze sulle sconfitte a tavolino e per ora si godono il momento favorevole sul campo.