Scenata di Cristiano Ronaldo: viola la “bolla” tra le urla e vola in nazionale

in

L’attenzione è sempre su Cristiano Ronaldo. Domenica sera, in seguito alla partita fantasma tra Juventus e Napoli, il portoghese ha alzato la voce davanti a dirigenti e compagni. Gli era stato appena comunicato che sarebbe dovuto rimanere all’interno della “bolla” al JHotel fino all’ok dell’ASL di Torino. Decisione necessaria dopo le due positività riscontrate all’interno del gruppo squadra sabato.

Quando CR7 lo ha saputo, però, si sarebbe visibilmente infuriato, urlando pubblicamente che l’impossibilità a raggiungere la Nazionale era un’ingiustizia. Dunque è stato il primo a decidere di lasciare la “bolla” sotto la propria responsabilità, seguito poi da Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo, Rodrigo Bentancur, Merih Demiral e Gianluigi Buffon. Il portoghese ha dormito nella sua abitazione domenica notte e lunedì mattina ha raggiunto il Portogallo in ritiro, ma non potrà sfuggire alla sanzione che dovrebbe colpire il gruppetto. Trattandosi di illecito amministrativo, si parla di una multa di 1.000 Euro per tutti.