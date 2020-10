Juventus-Napoli, il legale Mattia Grassani specifica: “O punto di penalizzazione o 3-0 tavolino, oppure niente”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto in queste ore l’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, per fare il punto sulla situazione relativa alla partita con la Juventus. “Già da domenica ho decretato silenzio stampa per la lettura dei mezzi di informazione, perché se ne leggono di ogni tipo. La fantasia giuridico-sportiva non ha limiti. Lo stato dell’arte è il seguente: pendono due procedimenti. Uno è quello sulla mancata disputa della gara Juventus-Napoli, con il Napoli che ha depositato i motivi di reclamo. Il Giudice Sportivo non ha comunicato la data della sentenza (perché lo farà) ma credo sia fisiologico rispetto alla mole di documenti. Quando lo farà darà a entrambe le squadre un termine preventivo per depositare altre memorie, che vanno depositate due giorni prima della sentenza. Ipotesi di decisione? Non prima di mercoledì, giovedì o venerdì”.

“Punto di penalizzazione? Costituisce sanzione accessoria rispetto a quella principale, laddove venga accertato che la squadra non è andata a giocare. Ma in caso di forza maggiore e in caso quindi di gara rinviata, il punto di penalizzazione non può essere dato. O punto di penalizzazione o 3-0 tavolino, oppure niente. O è 1 o è 2, non può essere X. (…) “Bolla” e rispetto protocollo? L’ASL, quando ha rilevato la positività di Zielinski chiedendo la lista dei contatti stretti, ha poi prodotto una nota dando isolamento domiciliare, salvo una diversa domiciliazione che poteva risultare ovviamente nel centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli si è attenuto a questo”.