CDS – Solo 1.000 Euro di multa per i sette juventini che hanno violato la “bolla”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calcio ed il tema del Coronavirus, con i tanti giocatori che hanno riscontrato la positività al Covid nel corso delle ultime settimane. Diversi i potenziali indisponibili in vista del derby di Milano. Spazio poi ai tre allenatori ancora senza squadra: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, figure che incombono sulle panchine di Serie A.

Il giornale fa il punto sui sette giocatori della Juventus che hanno infranto la “bolla” per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali o per tornare a casa. La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda, e, qualora non dovessero esserci gli estremi di reato, il tutto diventerà di competenza della Prefettura del capoluogo piemontese. In quel caso, i giocatori bianconeri che hanno infranto la “bolla” andrebbero incontro ad una multa da massimo 1.000 Euro per illecito amministrativo. Tra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon