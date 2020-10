GAZZETTA – Per Maurizio Sarri ci sono Roma e Fiorentina all’orizzonte

“Malati di derby”, titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport. Sale il numero di contagiati in casa Inter. “La supersfida di sabato 17 e un’attesa mai così contagiosa”, scrive la rosea: al Milan Zlatan Ibrahimovic è ancora positivo al tampone, ma se i casi restano limitati la gara non è a rischio.

“Sul campionato c’è un fantasma. La Roma ci crede. E la Fiorentina…”: così di spalla il quotidiano, in riferimento al tecnico toscano Maurizio Sarri, esonerato qualche settimana fa dalla Juventus. L’allenatore campione di Italia in carica potrebbe tornare in sella già a stretto giro di posta: ci pensano i giallorossi e i toscani. Il contratto con la Juve non è un ostacolo insormontabile, ma l’ingaggio è pesante: “E Maurizio ha voglia di subentrare”. Spazio anche alla violazione della bolla da parte di sette juventini: “Se a livello penale non c’è nessuna ipotesi di reato (il rischio è una multa), la Figc cerca, invece, riscontri sul rispetto dei protocolli da parte della Juventus, oltre che del Napoli: già chiesti gli atti ai pm torinesi. Intanto, si attende la decisione su Juve-Napoli, che potrebbe addirittura slittare alla prossima settimana”.