Maurizio Sarri pronto a tornare in Serie A: secondo Enzo Bucchioni è già destinato alla Roma

Il giornalista Enzo Bucchioni ha pubblicato un editoriale su Tuttomercatoweb.com ipotizzando un ritorno dell’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri in Serie A. “Torna Sarri, ma nessuna sorpresa. Chi lo conosce sa benissimo che senza panchina non riesce a stare. Non è tipo da pensione anticipata o da profumato vitalizio. Dove andrà? Le tracce più importanti portano a Roma, una società dalla quale ha già avuto offerte nel passato, al momento della rottura con il Napoli, ma anche prima. La nuova proprietà americana dei Friedkin si sta muovendo per rifondare. Gli americani vogliono puntare su un calcio brillante e divertente. Il ricordo del Napoli di Sarri è vivissimo e l’ambizione sarebbe quella di ricreare a Roma quello straordinario laboratorio calcistico visto a Napoli”.

“Sarri è sicuramente nel mirino e anche se non nell’immediato, a Roma potrebbe davvero arrivare. Lo scenario è questo: se Fonseca farà bene, se la Roma continuerà a lottare per l’obiettivo Champions dimostrando di essere squadra, con il portoghese si andrà avanti fino alla fine. Se invece si vedessero delle crepe, delle esitazioni, se la squadra faticasse a decollare, l’operazione Sarri potrebbe essere anticipata anche se l’allenatore toscano non è mai stato attratto dall’idea di prendere le squadre in corsa. In questo caso farà, ovvio, un’eccezione anche per cominciare a mettere le basi per il futuro. L’idea dei Friedkin sarebbe però più ampia e articolata, il piano al quale starebbero lavorando è quello di ricomporre a Roma la coppia della Juve Sarri-Paratici”, ha aggiunto il giornalista.