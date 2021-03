Sassuolo-Napoli, Valter De Maggio rivela: “Furia di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli contro l’arbitro”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento azzurro nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli si è buttato via. Quello che è accaduto nei minuti di recupero del match contro il Sassuolo è davvero da suicidio. Sbagliano un po’ tutti. Prima Bakayoko che non riesce a tenere il pallone, poi Manolas regala un rigore alla compagine di mister Roberto De Zerbi. Insigne ha dato un calcio al tabellone, poi ha detto qualcosa che non si è capito”.

“Furia De Laurentiis e Giuntoli contro l’arbitro per quanto è accaduto. C’era un calcio di rigore netto su Matteo Politano. Ne sono stati assegnati tre, ma per me l’unico penalty evidente lo ha guadagnato l’ex esterno dell’Inter. Continua il silenzio stampa del Napoli. Io non lo capisco anche perché sarebbe stato bello sentire Gennaro Gattuso. Qualcuno ha accusato l’allenatore di avere sostituito Maksimovic, ma è stato lui a chiedere di lasciare il campo perché vittima dei crampi. Ci sono molti calciatori in difficoltà perché hanno giocato troppo. Domenica prossima ci sarà il Bologna, una partita da vincere assolutamente. I felsinei hanno perso contro il Cagliari”.