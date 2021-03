Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Gesto di stizza? Reazione normale”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo lo sfogo del capitano del Napoli al termine della gara col Sassuolo, terminata 3-3 con un rigore concesso ai neroverdi nel finale. “Quel gesto di stizza penso sia la reazione più normale che si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93’ per la concessione di un calcio di rigore. Insigne, come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli…”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo. Ci tengo a precisare che non ha insultato nessuno, ma ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante”. Nelle ultime ore si erano rincorse le voci che parlavano di un battibecco tra il giocatore e il mister Gennaro Gattuso.