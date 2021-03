Carlo Ancelotti commenta: “Seguo Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo, hanno tutto per risolvere i problemi di Napoli e Juventus”

L’allenatore dell’Everton ed ex Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, parlando anche degli azzurri. “Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo? Li sto seguendo con attenzione. Conosco le loro capacità e sono certo che abbiano tutto per risolvere i problemi di Napoli e Juventus. Filippo Inzaghi è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i giocatori che avuto, soprattutto a quelli del periodo al Milan”.

“Spero che lo Scudetto lo vinca il Milan di Pioli anche se sarà dura perché l’Inter viaggia molto forte. Ho il timore che il mio amico Conte non mi asseconderà in questo desiderio. La compagine nerazzurra, in questa stagione, ha tutte le carte in regola per vincere. Ha un organico di assoluto valore, è in testa alla classifica e un allenatore che ha dimostrato di essere davvero molto bravo”, ha aggiunto il mister.