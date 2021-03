Parla l’agente di Massimiliano Allegri: “Se il Napoli l’ha cercato? Preferisco non commentare”

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è intervenuto in queste ore ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’. “Eventuali progetti italiani possono tentare Max Allegri? Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare. Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. C’è anche il Napoli, tra queste squadre? Preferisco non commentare in merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) Se il Napoli ha una riserva di 122 milioni che Aurelio De Laurentiis investirà sul mercato? No, non la investirà sul mercato. E’ una riserva creata in tanti anni in cui i tempi non erano bui. E’ il suo modus operandi. Il Napoli è un club molto corretto e puntuale nei pagamenti, si gestisce in un certo modo. Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz possono portare nuovi introiti, se ceduti? Bisogna avere la fortuna che, per così dire, il gettone giusto venga inserito nella feritoia che riguarda certi calciatori. Non sono discorsi semplici. E’ come la valutazione di un cartellino: oggi è quasi sempre determinata dal potere di chi acquista e non dal valore tecnico del giocatore stesso. Bisogna sapere dire di no. Troppo facile incolpare terzi per gli eccessivi stipendi, le commissioni e i prezzi che aumentano. Basterebbe non pagarli e decidere che ci sono dei limiti”.