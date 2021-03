Il Napoli dirama un comunicato ufficiale: “Non c’è stato alcun attrito tra il capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra”

Dopo il gol del 3-3 subito dal Napoli contro il Sassuolo all’ultimo secondo disponibile della partita, il capitano azzurro Lorenzo Insigne si è infuriato e ha lasciato il campo con un gesto di stizza, mentre calciava un cartellone. Molti addetti ai lavori hanno parlato di un litigio furioso col mister Gennaro Gattuso. La società partenopea, però, ci ha tenuto a smentire che le frasi dell’attaccante erano rivolte ai compagni di squadra.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club azzurro. Anche l’agente di Lorenzo Insigne ha smentito ogni polemica. Adesso il Napoli dovrà cercare di ricompattarsi e ha pochissimi giorni per farlo. La Champions League rischia di sfuggire.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.