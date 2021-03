GAZZETTA – Napoli, ambiente sfiduciato: Gennaro Gattuso ha solo i suoi collaboratori

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: “Ciaone Inter”. La Rosea si sofferma sul volo scudetto dell’Inter. Alexis Sanchez scatenato: con una doppietta sbanca Parma 2-1, sesta vittoria di fila e allungo in vetta. Lunedì il test verità contro l’Atalanta. “Bentancur positivo al Covid”: e Andrea Pirlo in quattro giorni si gioca tutto. Domani Lazio, martedì Porto.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La squadra da Champions”: il Milan che verrà. Servono ancora Zlatan Ibrahimovic, un suo vice, un 10. E Gigio Donnarumma. Spazio anche al Napoli. “Oggi la zona Champions è lontana 5 punti anche se c’è la partita con la Juve da giocare mercoledì 17. E quello che sarebbe dovuto essere il primo obiettivo concordato tra allenatore e presidente è destinato a svanire nel nulla se il trend non dovesse essere invertito. Al momento, l’ambiente è sfiduciato, non c’è più entusiasmo intorno al Napoli e Gattuso può contare soltanto sull’apporto dei suoi collaboratori”.