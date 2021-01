Sandro Piccinini striglia Gennaro Gattuso: “Certi sfoghi dovrebbero restare all’interno dello spogliatoio”

Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione “Arena Maradona”. “Quali sono le squadre favorite per centrare la zona Champions League? Juventus e Inter, ad oggi, sono le potenziali favorite per lo scudetto insieme al Milan, se non altro per la bontà del loro organico. Quei tre posti potrebbero essere attribuiti alla Juve e alle milanesi, mentre il quarto è ambito da tante squadre ed il Napoli rientra in quella lotta”.

“Bisogna ritrovare compattezza, ma la squadra di Gattuso ha le carte in regola per il quarto posto ed anche il terzo. Non è detto che chi è avanti regga fino alla fine, dipenderà da tanti fattori. L’importante per il Napoli è non lasciarsi andare, ritrovare compattezza e non perdere altri punti per strada. viterei anche di mettere in piazza tutto. Sono un grande estimatore di Gattuso, ma i suoi sfoghi, con arrabbiature pubbliche e rimproveri ai giocatori, personalmente, li eviterei. Certi sfoghi, insomma, sarebbe meglio che restassero all’interno dello spogliatoio”.