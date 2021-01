Calciomercato Napoli, secondo Stefano Agresti gli azzurri hanno tra le mani Mattia Zaccagni

Il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti ha parlato di Arkadiusz Milik ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione di Radio 1 Station. “Sarà un calciomercato molto povero per molte società, ma per fortuna il Napoli è un club solido con minori difficoltà rispetto ad altri club. Sarà basato principalmente su gli scambi. Zaccagni? La società ce l’ha nelle mani, l’operazione verrà formalizzata nella prossima finestra. Dovrebbe arrivare a Napoli per una cifra intorno ai 13 milioni di Euro più 2 di bonus. Milik? Che abbia già un accordo con la Juve per giugno non mi risulta. Credo che si troverà una soluzione gradita per tutti entro il 31 gennaio, altrimenti potrebbe finire alla Juve il prossimo giugno a parametro zero. Alla Juve piace il calciatore, fu una scelta della Juve e non solo di Sarri, all’epoca. La richiesta del Napoli è altissima per un calciatore in scadenza: 15 milioni”.

“Questione terzini? Al momento il Napoli non ha nessuna trattativa in fase avanzata, la priorità del club è sfoltire la rosa. In particolar modo c’è Malcuit in uscita, con Parma e Fiorentina, quest’ultima si è raffreddata nelle ultime ore in quanto la viola è molto vicina ad Andrea Conti dal Milan. Llorente? Certamente non lascerà Napoli fino al 20 gennaio, ovvero prima della partita di Supercoppa. Tra i club che cercano Llorente c’è la Juve ma anche l’Inter nel caso in cui Pinamonti dovesse uscire, visto che Conte non lo tiene molto in considerazione. Quest’ultimo, Pinamonti, è entrato nei radar del Benevento. Meitè? Ad un passo dal Milan, difficilmente il Napoli potrà inserirsi nella trattativa, mentre su Maksimovic-Liverpool non mi risulta ancora nulla”.