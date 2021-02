Sandro Piccinini è sicuro: “Secondo me, a fine stagione Gennaro Gattuso e la società si divideranno”

in

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, Sandro Piccinini ha detto la sua sul momento del Napoli. “Contro la Juve c’è stata la voglia dei non titolari del Napoli di dimostrarsi all’altezza, Rrahmani e Maksimovic sono stati quasi i migliori in campo. Le motivazioni sono fondamentali, mentre i titolari ultimamente non giocavano con questa determinazione e forza, infatti ci sono stati tanti errori difensivi. L’attenzione dei giocatori può fare la differenza, ci sono stati giudizi troppo ingenerosi nei confronti di Gattuso, tralasciando i tanti errori gravi che sono stati decisivi”.

“Secondo me, a fine stagione Gattuso e la società si divideranno, il club ha fatto già la sua scelta. Però questo non esclude da rendere al massimo tutti quanti da professionisti. Questo entusiasmo e questa compattezza può permettere a Gattuso di arrivare fino a fine stagione, poi terminata ci si può anche dividere, questo dovrebbe essere normale nel mondo del professionismo”.