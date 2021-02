GAZZETTA – Napoli, Lorenzo Insigne dovrebbe rimanere a disposizione

Questa mattina La Gazzetta dello Sport titola così la sua prima pagina: “Lassù urla l’Inter”. Lazio sconfitta per 3-1: sorpasso dei nerazzurri sul Milan e domenica un derby pazzesco. Romelu Lukaku trascinatore: 2 reti (300 in carriera) e assist a Lautaro Martinez. Inter da sola in testa, nel ritorno non accadeva dall’anno del Triplete. Antonio Conte: “Punto di partenza”. Arbitri, “C’è la svolta”: Alfredo Trentalange nuovo presidente, finisce l’era di Marcello Nicchi. “No Ronaldo, no Juve”: e arriva la Champions League. Ottavi, Andrea Pirlo mercoledì in casa del Porto.

Non manca un approfondimento della rosea su Lorenzo Insigne relativo a Napoli-Juventus. “Insigne ha dovuto abbandonare la sfida con la Juventus a una manciata di minuti dalla fine per un fastidio alla coscia sinistra. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento che non gli impedirà di essere in campo, giovedì sera”. Per il Napoli è un periodo nero: gli uomini sono contati e adesso gli azzurri hanno perso anche Hirving Lozano.