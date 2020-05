Sandro Mazzola deluso per Dries Mertens: “Avevo fatto la bocca che potesse venire in nerazzurro”

Sandro Mazzola, ex campione dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Dries Mertens? Avevo fatto la bocca che potesse venire in nerazzurro, ma siete sicuri non si possa fare più niente per averlo all’Inter? Lui è un grandissimo giocatore, sono contento che il club azzurro abbia trovato l’accordo affinché restasse ancora con la maglia del Napoli”.

“Scudetto? Vince sempre la stessa squadra… Per quanto riguarda Matteo Politano mi è dispiaciuto tantissimo, è un calciatore che mi piaceva molto. Peccato che l’Inter lo abbia dato via a gennaio, ma sono successe cose strane con questo giocatore. Di sicuro parliamo di un giocatore di grande valore. Peccato l’abbiano lasciato andare via“, ha aggiunto la bandiera nerazzurra. Insomma, nell’ambiente interista in molti credevano veramente che Dries Mertens avrebbe sposato la causa del “Biscione”. Il belga, invece, rimarrà a Napoli anche alla fine della carriera da calciatore.