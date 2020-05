Calciomercato Napoli, Luca Marchetti è sicuro: “Non ci sono margini per la permanenza di José Callejon”

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte per parlare del mercato del Napoli. “José Callejon? Non ci sono i margini per una sua permanenza. Il contratto scadrà il 30 giugno 2020 e bisogna capire se continuerà a giocare per il Napoli anche se il campionato finirà dopo quella data perché è un problema molto grande, questo: bisogna comprendere non tanto cosa succederà il prossimo anno, ma tra due mesi”.

“Da qui alla prossima stagione, infatti, potrai sostituirlo, avrai tempo; ma nell’immediato, nella stagione in atto, come fai? Per il prolungamento di Dries Mertens e Piotr Zielinski , invece, siamo ai dettagli. Già da prima della questione Covid-19, in verità, il polacco era prossimo al rinnovo. Per fortuna, anche la questione Mertens è risolta. La problematica è legata all’entità della procura, insomma è una questione di soldi, ma non è in discussione il fatto che rinnoverà”.