Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio si pensa a Ciro Immobile, Andrea Belotti, Sardar Azmoun e Duvan Zapata”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della situazione mercato del club partenopeo. “Il Napoli sta lavorando sul mercato, Cristiano Giuntoli non sta assolutamente dormendo, anzi, tutt’altro. La squadra partenopea sarà rinforzata, ma attualmente la società, in questo momento sta pensando soprattutto ai rinnovi contrattuali dei giocatori che sono a scadenza. Le priorità sono Mertens e Zielinski, poi viene il resto”.

“Da quello che ho saputo, la società azzurra sta lavorando anche per rinnovare eventualmente il contratto ad Arek Milik, ma se non dovessero trovare un accordo, arriverà sicuramente un’altra punta oltre ad Andrea Petagna, già acquistato durante la scorsa sessione invernale di calciomercato”, ha aggiunto il giornalista. Sono molti i nomi degli attaccanti che il Napoli starebbe monitorando per il prossimo futuro: “Ci sono Immobile, Belotti e Azmoun nel mirino, ma anche la clamorosa ipotesi Duvan Zapata”. Non si rimarrà scoperti, dunque.