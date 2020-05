Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik convinto a partire dopo la notizia del rinnovo di Dries Mertens

Arkadiusz Milik è sempre più vicino all’addio al Napoli. Ne è sicura la Repubblica, che spiega come il polacco in scadenza di contratto nel 2021 sia ancora più sicuro di partire dopo la notizia di un Dries Mertens ormai vicino al rinnovo.

“Allergico al ruolo di comprimario di lusso e seccato dalla prospettiva di sentirsi in discussione, ha deciso da tempo di cambiare area e dopo la conferma di Mertens spera di farlo al più presto.” A pesare, secondo il quotidiano, anche le voci della scorsa estate sul corteggiamento a Mauro Icardi: “Quando il presidente aveva corteggiato Icardi il polacco l’aveva presa male”. La Juventus rimane in pole position. Il polacco rappresenta il profilo ideale per sostituire Gonzalo Higuain, altro big in procinto di cambiare maglia. Le possibilità che Arkadiusz Milik rimanga a Napoli, di fatto, sono ridotte al lumicino. La prossima sessione di mercato cambierà gli assetti di diverse squadre importanti.