Napoli, Mario Sconcerti non crede in Andrea Belotti: “Non so perché parliate tanto di lui, a me non risulta vendibile”

Mario Sconcerti, editorialista del quotidiano Corriere della Sera ha parlato del Napoli nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte. “Andrea Belotti può andare al Napoli per sostituire Arkadiusz Milik? Non so perché parliate tanto di lui, a me non risulta vendibile. Non capisco queste voci, a dire il vero”.

“Forse a qualcuno può far piacere che si muova, ma non lo cedono, è stato trattato anche da altre squadre ed hanno detto di no. Non so, può darsi che davanti a super cifre Urbano Cairo ambi idea. Sardar Azmoun? Non lo conosco, non l’ho mai visto giocare. In Europa ci sono tanti ragazzi bravi, ma sono solo tentativi; e non so quali siano i vantaggi di un ‘tentativo’ rispetto ad una ‘certezza’ com’è Arkadiusz Milik. Io mi terrei il polacco. Ricominciare il campionato è considerata una fortuna: pensiamo a quello, non al mercato. Parlare di mercato, ora come ora, sembra inutile. Il mercato, adesso, è un gioco anche più fesso di altre volte, perché ci sono due mesi da giocare”.