GAZZETTA – “Inter, tango a Parigi”: Edinson Cavani torna in Italia?

“Inter, tango a Parigi” è il titolo d’apertura dell’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Mauro Icardi può spingere Edinson Cavani a Milano. Il Paris Saint-Germain avrebbe presentato una prima offerta all’Inter, chiedendo lo sconto sui 70 milioni di Euro pattuiti lo scorso anno per il riscatto. Nerazzurri pronti allo sconto e a un ingaggio top per il “Matador”. Di spalla si parla della ripartenza del campionato. I nodi della Serie A: “Bocciata l’idea dei playoff. Dai club arriva un coro di no”. Intanto vengono promosse in Serie C le prime classificate dei gironi di Serie D, tra cui Palermo e Mantova.

“Riecco Higuain: un chilo in meno. Ma ora apre al River Plate” è il titolo dedicato alla Juventus. Primo allenamento alla Continassa per il centravanti argentino, dopo il rientro in Italia. Le sue parole a una tv sudamericana: “Penso alla Juve, però la mia prima squadra…sarebbe bello essere lì”.