CDS – Lega e diritti tv: è guerra

Il Corriere dello Sport in prima pagina dedica il titolo principale al ritorno di Gonzalo Higuain in Italia per gli allenamenti con la Juventus, raccontando di una forma strepitosa per il “Pipita”. “Ci sono tutti”, si legge. Di spalla la “Virata Spadafora” sulla Serie A: “Riparta”.

Lega e Sky, intanto, continuano ad essere lontane da un accordo. Per questo tutto lascia credere che la prossima settimana partiranno le diffide sull’ultima rata dei diritti televisivi. La rata di Sky è di 130 milioni mentre sono 50 per Img e 32 per DAZN. Lunedì in commissione dovrebbe arrivare l’ok alle diffide, in attesa che giovedì si decida per la ripresa. Per i club con il ritorno delle gare i broradcaster non avrebbero più ragioni per appellarsi, ma cambierebbero le finestre degli incontri con 12 partite raccolte in 45 giorni estivi, con gli infrasettimanali, e non più su 70-80 a primavera nei weekend e senza diritti accessori come le immagini negli spogliatoi.