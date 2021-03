Salvatore Bagni elogia Piotr Zielinski: “A volte mi viene il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte”

L’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato anche del momento del Napoli. “La mia classifica finale è: Inter, prima, Juventus seconda, Milan terza, Napoli quarto – forse di misura – sull’Atalanta quinta; sesta la Lazio e settima la Roma”.

La squadra azzurra ha recuperato finalmente elementi fondamentali ed è tornato a esprimere un buon gioco, dunque potrebbe affrontare alla grande questo ultimo pezzo di campionato e portare a casa l’obiettivo della qualificazione in Champions League, fallito l’anno scorso. Piotr Zielinski può essere l’uomo chiave. “Ha dentro di sé giocate pazzesche, la capacità di giocare con entrambi i piedi, una intelligenza che serve per fare la differenza. A volte mi viene il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte. E se dovessero accorgersene, Real Madrid o club di quel livello, potrebbero svegliarsi. Per me, stiamo parlando di un calciatore di un altro pianeta”, ha aggiunto Salvatore Bagni.