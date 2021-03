Dries Mertens si infortuna con la nazionale: problema alla spalla in Repubblica Ceca-Belgio

Piccolo allarme in casa Napoli. La notizia che preoccupa maggiormente Gennaro Gattuso e i tifosi azzurri in queste ore arriva dalle gare delle Nazionali, Dries Mertens si è infortunato alla spalla sinistra con il Belgio. Titolare nella gara contro la Repubblica Ceca, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’esterno del Napoli è uscito al minuto 56 per un infortunio. Condizioni da valutare. Lo staff medico del Napoli si sta cercando subito di mettere in contatto con il calciatore e i colleghi belgi.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in seguito ad uno scontro che gli ha provocato dei problemi tra la spalla e la clavicola. Dries Mertens è dunque rimasto a terra e non è riuscito a proseguire l’incontro. Da capire ancora l’entità dell’infortunio, ma in vista di questo impegnativo finale di stagione e con la delicatissima sfida contro la Juventus che andrà in scena tra pochi giorni questo può essere un duro colpo per la squadra partenopea.