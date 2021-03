Maurizio Sarri al Fenerbahce? In Turchia sono sicuri, ma c’è già la smentita

in

C’è una notizia dalla Turchia che avrebbe del clamoroso. Un presunto accordo tra Maurizio Sarri e il presidente del Fenerbahce. Che la carriera dell’ex allenatore del Napoli possa dunque continuare in Turchia? La bomba sarebbe stata sganciata da Ajansspor, sulle cui colonne viene ricostruito quello che sarebbe stato l’incontro tra il tecnico toscano, ancora sotto contratto con la Juventus, e il numero uno del club di Istanbul. Il Fenerbahce, che nella Super Lig turca occupa oggi la terza posizione, punta alla Champions League.

L’esperto di mercato Ciro Venerato, però, ha smentito in queste ore i rumors ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Arrivano smentite da Figline su un presunto accordo tra Maurizio Sarri e il Fenerbahce. Il tecnico toscano sarebbe letteralmente caduto dalle nuvole appena letta la notizia. “Mai sentiti”, avrebbe detto ad alcuni suoi amici toscani”, ha riferito il giornalista della Rai. Cose turche!