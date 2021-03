Napoli, ad oggi Victor Osimhen e Hirving Lozano sono gli unici cardini per il futuro

Victor Osimhen è impegnato in questi giorni con la sua nazionale, la Nigeria, con la quale lo scorso novembre si era infortunato alla spalla. Quando era poi tornato in Africa durante la pausa di Natale aveva contratto il Coronavirus. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, “il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente napoletano. (…) Logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri perché ora vuole valutare meglio la bontà di un investimento ingente”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Investimento sicuramente riuscito, invece, per Hirving Lozano, che si è pienamente ritrovato dall’addio di Carlo Ancelotti. “Ora i problemi sono alle spalle. A Roma ha giocato qualche minuto e stasera nell’amichevole col Galles a Cardiff, Chucky potrà ritrovare in fretta la condizione, per poter essere anche incisivo in questo finale di campionato”, si legge sulla rosea. “Osimhen e Lozano restano i cardini del Napoli futuro. Detto questo, il club azzurro vanta un parco attaccanti da invidia, che varia dall’esperienza di Mertens alla classe di Insigne, dalla velocità di Politano alla potenza di Petagna. Ci sarà ancora spazio per tutti o qualcuno partirà?”.