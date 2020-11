Salvatore Bagni è sicuro: “Anche se Gennaro Gattuso non vuol sentirlo dire, il Napoli lotterà per il campionato”

Salvatore Bagni ha parlato del Napoli e di Lorenzo Insigne ai microfoni di TMW. “Vado a Napoli tutte le settimane ed è da un po’ di tempo che Insigne è questo, un campione sempre straordinario ma ora ha sicurezza abbinata alla sue solite qualità. Adesso è un leader, ha un’autostima enorme ma giusta, ha continuità con i suoi colpi e trasmette il suo spirito alla squadra. Ha felicità nel giocare e si vede, cosa che forse negli anni passati non è stata facile per lui. Del resto è di Frattamaggiore e ha sempre avvertito il desiderio di dare ancora di più. Ora è cresciuto nelle responsabilità e nel carattere. Conosco Rino e so quanto stia sotto ai giocatori per farli migliorare. Ripeto, poi ci sono i colpi da grandissimo che lui sta facendo vedere”.

“Rivera e Baggio? E’ un altro ruolo, non è il 10 alla Antognoni o alla Rivera. Lui parte sull’esterno e poi si accentra molto, è un giocatore che ama partire dalla corsia sinistra, gli altri 10 magari erano un po’ più trequartisti e prendevano palla in mezzo al campo, lui invece la riceva lateralmente e poi i colpi sono da assolutamente da numero 10 e che numero 10. Gioca con una facilità, un’inventiva, una classe… Insigne è il trascinatore di un Napoli che, anche se Gattuso non vuol sentirlo dire, lotterà per il campionato. Quella partenopea è tra le prime tre squadre che può giocarsi il titolo. Ora intanto si aspetteranno molto da Insigne, lo hanno visto nel modo migliore e lui sarà trascinatore e punto di riferimento”.