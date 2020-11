Roberto Mancini sottolinea: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di molto bello per far riavvicinare i tifosi alla Nazionale”

Con l’intervento di Roberto Mancini si è chiusa nelle ultime ore la terza edizione del “Social Football Summit”. Il ct, che ha trascinato la Nazionale alla qualificazione ad EURO 2020 con un percorso record ha portato l’Italia per la prima volta alla Final Four della Nations League, ha fatto il punto sul cammino degli azzurri. “Quando abbiamo iniziato il nostro percorso, la situazione non era delle migliori, c’erano tristezza e scoramento per non essere andati al Mondiale. Abbiamo deciso di provare a cambiare, cercando giocatori giovani con le qualità tecniche per poter formare in poco tempo una Nazionale forte. I ragazzi hanno fatto qualcosa di molto bello per far riavvicinare i tifosi alla Nazionale. Anche con la Bosnia hanno giocato un’ottima partita in una situazione difficile, in cui eravamo obbligati a vincere”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Hanno confermato di essere un gruppo solido e importante, anche perché altrimenti non si arriva a giocare così bene. Eravamo pronti per l’Europeo, ci è dispiaciuto non giocarlo a giugno, ma in questi mesi sono venuti fuori altri giovani interessanti, che possono avere un futuro importante in Nazionale”.