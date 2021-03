Salvatore Aronica è sicuro: “Lorenzo Insigne è l’unica figura di riferimento per questa squadra”

Salvatore Aronica è intervenuto in queste ore a ‘Il Sogno nel Cuore’, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. “Dopo la vittoria a San Siro il Napoli si è allineato e credo abbia riagganciato il treno delle prime quattro. Se con Roma e Juventus dovesse ottenere un buon bottino, si candiderebbe fortemente al quarto posto. L’entusiasmo generato dalla vittoria a San Siro aiuterà per il rush finale. Settimana tipo? È un vantaggio per calciatori e allenatore. Quest’anno si è giocato praticamente ogni tre giorni, e questo ha influito molto sui risultati. Critiche a Gattuso? È il calcio. Anche io sono stato messo sulla graticola, esonerato e poi richiamato dopo solo 5 partite. Quando non arrivano i risultati è l’allenatore ad essere messo sulla graticola. Il perché è dettato dalla mancanza di pazienza sia delle società che delle piazze”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Post-Gattuso? La rottura fra il tecnico e la società, nonostante gli ultimi importanti risultati, è netta. Se dovesse raggiungere la Champions sono sicuro che si affideranno ad un tecnico importante ed esperto come Spalletti o Allegri. In caso contrario punteranno su De Zerbi o Juric. Vedo più distante Italiano. Insigne? Quando si avvicinò alla prima squadra, noi più esperti capimmo già le sue qualità tecniche e umane. Ha mantenuto le aspettative, e ciò che ha guadagnato, nella sua città, non è assolutamente semplice. Il Napoli ha sofferto la mancanza di leader nei momenti difficili, Lorenzo è l’unica figura di riferimento per questa squadra, come napoletano e come capitano. In questa stagione sarebbero serviti più Insigne al Napoli”.