Ivan Zazzaroni stronca Kostas Manolas: “È una contraddizione continua”

Ivan Zazzaroni, attuale direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione sul Napoli in onda sulle frequenze di Radio CRC: “Cosa penso di Kostas Manolas? Il greco è una contraddizione continua. Molto rapido e sicuro di sé, ma poi fa quell’errore col Sassuolo… Non mi ha convinto, nella sua gestione napoletana”.

“L’ex Roma ha sicuramente un potenziale, ma molte volte commette degli errori. Il vero problema del Napoli è la difesa: commette spesso errori individuali, specie dietro e con i centrali. Flop italiane in Europa? Con dieci anni di dominio della Juventus in Serie A, le altre squadre si sono accontentate di arrivare quarte. Ora siamo i quarti in Europa, è una triste verità: veniamo dopo Inghilterra, Spagna e Germania”, ha concluso il direttore del Corriere dello Sport. Il Napoli ha l’obbligo di provare a cambiare registro. Anche Kostas Manolas, finora lontano parente di quello che fece le fortune della Roma, dovrà fare di più.