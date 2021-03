Paolo Liguori commenta: “Paulo Fonseca sembra un cartone animato. Gennaro Gattuso è un trascinatore”

Paolo Liguori è intervenuto in queste ore a “Si gonfia la rete”, trasmissione di Radio Marte: “Paulo Fonseca sembra un po’ un cartone animato, apre gli occhi e ride quando vince, ma se perde si mette lì come un salice piangente e dà colpa ai giocatori. La colpa, però, è anche della testa dell’allenatore. Sento grandissimi tributi ed omaggi a Fonseca e critiche a Gennaro Gattuso. Non c’è paragone: Gattuso è un trascinatore, Fonseca è un morticino. Fonseca ha portato un calcio nuovo? E quale, quello di perdere tutte le partite che contano? Gattuso è un eroe, un eroe moderno: anche se arriva quarto. L’ambiente è infido, con lui non si è comportato bene. Tutt’altro. Non parlo di rapporti con la dirigenza”.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto Gattuso, come fece con Carlo Ancelotti, con grande coraggio. Ma l’ambiente è diverso. Io tifo per la Roma e spero che, al netto di Fonseca, i giocatori della Roma, che hanno una forte caratura, possano fare la differenza. Fonseca al Napoli? Fa benissimo, così la Roma si mette a sicuro per il prossimo anno. Ancelotti è rimasto ingiustamente tritato a Napoli. Gattuso è il più combattivo allenatore italiano”.