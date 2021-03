Stefano Sorrentino avvisa: “Alex Meret all’Europeo? Dovrebbe giocare qualche partita in più”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore l’ex portiere Stefano Sorrentino. “Io credo che Gattuso possa lasciare il Napoli a fine stagione o almeno questo è quello che vedo io da fuori. Se sento Gattuso? Ogni tanto, con dei messaggi. Non parliamo di calcio ma di altro. Il Napoli al completo, con Gattuso in panchina, ha fatto cose stupende. Mi sarebbe piaciuto vedere il Napoli al completo per più tempo”.

“Meret all’Europeo? Ha tutte le carte in regola per andarci, ma dovrebbe giocare qualche partita in più. Solo chi gioca con continuità può far vedere di essere pronto. Roma-Napoli? E’ sempre stata una partita con fascino, con molte occasioni. La Roma, anche se ha perso a Parma, si trova sempre lassù in classifica. Io non dimentico le critiche a Fonseca. Sono due realtà storiche del nostro campionato. Non ci sarà un risultato scontato”.