Napoli, aumentano i dubbi sul rinnovo di Lorenzo Insigne

Il Napoli non ha ancora chiamato Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. A scriverlo è Il Roma che aggiorna la situazione legata al futuro del capitano azzurro. “Il club partenopeo, infatti, pur sapendo che l’attaccante di Frattamaggiore ha firmato fino a giugno 2022, non lo ha mai chiamato per trattare un eventuale prolungamento. Non si capisce la politica attendistica del Napoli nei confronti di un suo pupillo e di un calciatore che può dare ancora tanto alla causa azzurra”. Il rischio per il Napoli è quello di perderlo gratis, tanto che ci sono diversi club europei pronti ad approfittarne a parametro zero.

Le richieste dell’attaccante per l’ingaggio, però, non sono delle più modeste. Il club azzurro è costretto a ragionarci su. L’intenzione iniziale era quella di spalmare l’ingaggio su più annualità, consentendo a Lorenzo Insigne di finire la carriera a Napoli. Aurelio De Laurentiis non demorde: dopo aver sbloccato la situazione di Dries Mertens tempo fa, cercherà di fare altrettanto con il capitano.