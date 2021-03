Napoli, Cristiano Giuntoli lavora già per la prossima stagione

Il Napoli vuole tornare in Champions League. Dopo il fallimento dell’anno scorso, gli azzurri non vogliono più sbagliare. Tanti errori sono stati fatti anche in fase di programmazione e di mercato. La Gazzetta dello Sport scrive al riguardo: “L’intenzione è quella di portarsi avanti col lavoro. A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro. Potrebbe sembrare prematuro, adesso, parlare di mercato, anche perché non si sa chi sarà l’allenatore per la prossima stagione e quale dovrà essere l’obiettivo da raggiungere. Ma una bozza del programma c’è già, Cristiano Giuntoli è in continuo contatto coi suoi collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa”.

Per far quadrare i conti, comunque, non si esclude qualche cessione importante. Fabian Ruiz, ad esempio, non sembra molto intenzionato a proseguire per anni con il Napoli. Dopo il precedente di Allan, trattenuto anche di fronte alle offerte faraoniche del Paris Saint-Germain, Aurelio De Laurentiis non vuole perdere altri treni.