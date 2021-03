CDS – Napoli, Kostas Manolas scalpita per giocare contro la sua ex Roma

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione in casa Inter legata al Coronavirus, in seguito alla positività di Samir Handanovic: “Inter, allarme Covid”. In taglio alto l’eliminazione dalla Champions della Lazio che ha decretato l’uscita di tutte le squadre italiane dalla competizione: “Cambiamo subito”. Sulla destra le parole dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.

In casa Napoli, invece, si pensa ai rientri dagli infortuni. Kostas Manolas è tornato ad allenarsi in gruppo e ha tanta voglia di tornare allo stadio Olimpico per affrontare la sua ex squadra, la Roma. Il big match con i giallorossi è in programma domenica sera, ma difficilmente il difensore greco potrà partire dal primo minuto. Il quotidiano, infatti, rivela: “Le intenzioni ci sarebbero tutte, ma resta difficile ipotizzare un suo utilizzo dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Genoa”. Il Napoli non può più rischiare passi falsi e leggerezze. Con la Roma sarà uno scontro diretto per la Champions.