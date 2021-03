Rottura del crociato del ginocchio sinistro per Faouzi Ghoulam: carriera finita?

Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Purtroppo la notizia che temevano tutti è arrivata: il terzino algerino ha riportato la rottura del crociato e sarà nuovamente indisponibile. “Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”, si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il giocatore era sceso in campo per meno di 300 minuti da quando è iniziato il campionato. Solo nelle ultime settimane Gennaro Gattuso era tornato a impiegarlo in maniera più costante. Le prestazioni di Faouzi Ghoulam avevano colpito particolarmente i media e gli addetti ai lavori, ma ora il calciatore si avvia verso un momento nero. “Ti aspettiamo presto in campo, Faouzi! #ForzaNapoliSempre”, si legge sul canale Instagram della Napoli, ma dopo questo terzo infortunio, il timore è che la carriera del calciatore sia ormai tramontata.