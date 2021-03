TUTTOSPORT – “Milan e Juve tifano Dea”

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con un titolo sul posticipo di questa sera tra Inter e Atalanta: “Milan e Juve tifano Dea”. Il Milan di Stefano Pioli, in piena emergenza, ieri ha vinto a Verona portandosi a -3 dall’Inter capolista, mentre la Juventus, reduce dalla vittoria di sabato sulla Lazio è a -7 ma con una gara da recuperare. Entrambe questa sera tiferanno per l’Atalanta, che con uno sgambetto ai ragazzi di Antonio Conte potrebbe infiammare la corsa scudetto.

Alvaro Morata è scatenato e contro la Lazio è andato a segno due volte. Ora nel mirino c’è già la Champions League, con la Juventus chiamata in campo domani contro il Porto per ribaltare l’1-2 dell’andata. E dovrà essere lo spagnolo, in compagnia di Cristiano Ronaldo, a caricarsi i bianconeri sulle spalle. La “Vecchia Signora” non può permettersi un altro fallimento in Europa.