Rolando Bianchi ci crede: “Dries Mertens sa già come affrontare gare come quelle contro la Juve”

In diretta su Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha detto la sua sul Napoli e sulla corsa alla Champions. “Credo che il Napoli mercoledì parta con Mertens nel ruolo di centravanti. Osimhen ha delle qualità, ma Mertens sa già come affrontare gare come quelle contro la Juve. Il Napoli è più in forma della Juve, però i bianconeri hanno grandi calciatori che possono risollevarsi in qualsiasi momento. Derby di Torino? Peccato, perché in caso di vittoria, il Toro avrebbe chiuso il discorso salvezza. Ora c’è da lottare. Nicola sa come si fa. Giampaolo è un grande allenatore, ma non era adatto per una piazza ricca di pressioni come quella granata”.

Il big match tra Juventus e Napoli potrebbe significare molto per il prosieguo della stagione. Lo scudetto è accantonato, ma entrambe le squadre sognano un posto in Champions League e una delle due rischia seriamente di rimanere fuori dai giochi.