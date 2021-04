CDS – “Incubo Covid su Juve-Napoli”

Si giocherà domani il recupero tra Juventus e Napoli della tanto discussa gara della terza giornata di andata. Il Corriere dello Sport apre stamane con il titolo: “Incubo Covid su Juve-Napoli”. Terzo caso di positività nel gruppo bianconero dopo Leonardo Bonucci e Merih Demiral, con il club che ora è ansia per la risposta del tampone molecolare a cui il giocatore verrà sottoposto oggi. Nel frattempo rientrano in gruppo Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur.

In attesa del recupero con il Sassuolo di domani, l’Inter si gode Romelu Lukaku ed i suoi numeri. Mancano quattro reti al belga per raggiungere quota 30 reti stagionali per la seconda volta consecutiva. Numeri importanti per l’attaccante di Antonio Conte, che a lui affiderà le chiavi dell’attacco anche contro i neroverdi. Taglio alto per il Milan e per il rinnovo con Zlatan Ibrahimovic. Raggiunta l’intesa tra il club rossonero e l’attaccante svedese, con un ingaggio da 7 milioni di Euro.