Roberto Policano è sicuro: “Roma-Napoli una sfida che a tutti gli effetti è uno spareggio per la Champions”

Nel corso di “Donne nel Pallone-Speciale 90 minuti”, l’ex calciatore Roberto Policano, che ha giocato sia nel Napoli sia nella Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Onda Sport. “Roma-Ajax? Mi aspetto una bella partita, entrambe le squadre fanno bene in Europa, la Roma fa molto possesso palla e ha corsa, senza dubbio sarà un match avvincente. In campionato, invece, si appresta a disputare con il Napoli una sfida che a tutti gli effetti è uno spareggio per la Champions. L’Europa è ovviamente un obiettivo primario per tutte e due le squadre e faranno il massimo in campo per poterla raggiungere”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Parma-Genoa? Ballardini da quando è arrivato al Genoa ha fatto grandi cose, è riuscito a trovare il giusto equilibrio nonché la giusta posizione dei giocatori in campo. Si è integrato perfettamente con la città e la squadra. Nella partita con il Parma ha dimostrato la sua lungimiranza facendo entrare Scamacca che ha poi portato alla vittoria la squadra rossoblu. Il Parma invece, non vive un buon momento, pur giocando bene non ottiene risultati positivi. Penso però che c’è ancora speranza e che continueranno a lottare per la salvezza. Torino? Sta vivendo un momento di estrema difficoltà, il COVID ha inciso molto sul rendimento della squadra nonostante l’arrivo di Nicola abbia portato degli sprazzi positivi. Lui è un allenatore valido che è riuscito a creare un gruppo unito. Spero che con la Sampdoria riuscirà a portare a casa un buon risultato per riacquistare positività nello spirito”.