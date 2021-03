Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca, destini incrociati: Roma-Napoli vale anche per il loro futuro

Roma-Napoli sarà anche la sfida tra due allenatori che vivono destini simili quest’anno: Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, spesso criticati e da sempre in bilico e condannati ad un possibile esonero. Il tecnico giallorosso aveva rischiato soprattutto quest’estate, mentre Gennaro Gattuso è stato messo in discussione perfino dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta sul campo dell’Hellas Verona a gennaio, lamentando alcune lacune. Insomma, la situazione è tutt’altro che idilliaca sia per i giallorossi sia per gli azzurri, di questi tempi.

“Le solite frizioni societarie, e una formazione che a tratti sembra spegnere inspiegabilmente l’interruttore: è proprio questo che la proprietà imputa a Gattuso, ormai con il destino segnato e lontano dalla Campania. Quello di oggi è allora l’ultimissimo treno per l’allenatore calabrese, che pare aver raggiunto una tregua con De Laurentiis fondata sull’obiettivo comune di chiudere la stagione al meglio; tradotto, qualificazione in Champions League”, si legge sul Corriere dello Sport al riguardo.