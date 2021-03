Il rammarico di Paolo Del Genio: “Quest’anno il Napoli aveva tutte le possibilità di andare avanti in Europa League”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore il giornalista Paolo Del Genio. “Lotta Champions? Le squadre davanti al Napoli sono molto credibili e non si prevedono crolli. Gli azzurri devono pensare solo a fare un finale di campionato con una media punti elevatissima, vediamo se con il recupero degli infortunati il Napoli sarà in grado di farlo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Roma stanca dopo l’Europa League? La Roma e altre squadre italiane prima smettono di drammatizzare per le partite infrasettimanali e prima tornano ad essere competitive in Europa. C’è troppa enfasi sulla settimana di lavoro tipo, il risultato è che tutte le squadre italiane sono fuori dalle coppe. Speriamo che il prossimo allenatore del Napoli viva con serenità le coppe e faccia regolarmente le rotazioni. Quest’anno il Napoli aveva tutte le possibilità di andare avanti in Europa League, poteva regalarci una straordinaria sfida col Manchester United”.