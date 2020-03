Roberto Insigne elogia il fratello Lorenzo: “Parliamo di uno dei più forti in circolazione”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo Insigne e attaccante in forza al Benevento, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Impossibile non toccare il tema del rapporto con il capitano del Napoli, di cui anche lui ha fatto parte ai tempi di Walter Mazzarri. “I paragoni con Lorenzo? Non mi pesano. Lui è un idolo per me. Parliamo di uno dei più forti in circolazione: come potrei provare invidia? Con Inzaghi non si molla mai. Ci ha trasmesso qualcosa fin dal primo giorno, ha una marcia in più. È anche un martello, scrive tutti i giorni su Whatsapp per sapere come va, cosa facciamo, come ci alleniamo. Sa cosa ci ha detto dopo l’unica sconfitta, 4-0 a Pescara? ‘Ora al ritorno dobbiamo vincere con lo stesso scarto o di più’. Visto com’è finita?”. Molti addetti ai lavori erano convinti che Roberto fosse anche più forte di Lorenzo. Forse il suo talento deve ancora sbocciare.